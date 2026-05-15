В прокуратуре уточнили детали аварийной посадки самолета под Тобольском

Легкомоторный самолет RALL авиакомпании «Капитал Джет» совершил аварийную посадку под Тобольском во время лесопатрулирования, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Экипаж воздушного судна — полит и летчик-наблюдатель — не пострадали.

По данным ведомства, ЧП произошло 15 мая в 15:03 по местному времени (13:03 мск) в 75 км от Тобольска в болотистой местности. Самолет сел между населенными пунктами Вагай и Черное Вагайского района. Для эвакуации экипажа на место был направлен вертолет Ми-8 АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги».

Тюменская транспортная прокуратура начала проверку исполнения закона о безопасности полетов.