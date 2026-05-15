Станки для создания быстровозводимых стен представили на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Станки для изготовления бескаркасных перегородок из 3D-панелей показали на бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Бизнесу добавили масштаба». Подробнее о проекте экспертному совету рассказал директор группы компаний «Стена» Андрей Овчинников.

«Благодаря станкам мы можем производить от 2 тыс кв. м стен в месяц. Кроме того, поставляем это оборудование в Тюмень, Алабугу, Санкт-Петербург. Внутри производимых стен есть возможность проводить электрику. Подтвержденная скорость возведения — 15 кв. м в час, что в 10 раз быстрее привычных методов поднятия внутренних стен»,— рассказывает спикер.

Ранее компания занималась только окраской. Первый станок ЧПУ, который производит быстровозводимые стены, компания создала в 2023 году. Стоимость одной бескаркасной перегородки для покупателей составляет 3,5 тыс. руб. К 2025 году компания спроектировала линию по изготовлению панелей «гипсо-оригами». Линия состоит из трех станков: фрезерного, комбинированного для изготовления крышки и сборочного. Аналогов оборудования в мире нет, отметил господин Овчинников.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.