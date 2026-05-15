Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На ремонт хирургического корпуса больницы им. Н.И. Пирогова направят 312 млн рублей

Правительство Самарской области поддержало установление расходного обязательства на проведение капитального ремонта объекта здравоохранения в Самаре. Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На реализацию капитального ремонта третьего хирургического корпуса больницы имени Н.И. Пирогова предусмотрено 112 млн руб. в 2026 году и 200 млн руб. в 2027 году. В министерстве отмечают, что проект масштабный и технологически сложный, так как работы будут проводиться на действующем объекте здравоохранения.

Руфия Кутляева