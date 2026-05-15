Удвоение суставов

Компания «Логикс медицинские системы», мощности которой расположены в Новосибирске, планирует по итогам 2026 года вдвое увеличить серийное производство онкологических и ортопедических эндопротезов и детских онкологических имплантатов. В настоящее время предприятие выпускает около 1,5 тыс. серийных изделий ежегодно, к концу года мощность должна составить порядка 3 тыс. единиц. Решение связано с ростом спроса на рынке в 1,5–2 раза за последние два года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По оценке экспертов, потребность в эндопротезировании в России составляет минимум 300 тыс. операций ежегодно

Компания «Логикс медицинские системы» открыла новый цех по изготовлению эндопротезов в новосибирском Академгородке. Общая площадь помещений предприятия в настоящее время достигла 1,8 тыс. кв. м. В дальнейшем, после строительства новой очереди «Академпарка» (научно-технологический парк, созданный в рамках госпрограммы «Создание технопарков в сфере высоких технологий»), планируется открыть еще один цех площадью около 2 тыс. кв. м.

По словам исполнительного директора компании Вероники Вебер, на данный момент мощности предприятия позволяют производить в год до 1,5 тыс. серийных и более 1 тыс. индивидуальных изделий для замещения костных дефектов в онкологии, травматологии и ортопедии. По итогам 2026 года выпуск планируется увеличить до 3 тыс. серийных изделий. В продуктовую линейку завода входят протезы коленного, тазобедренного и локтевого суставов, детские онкологические имплантаты на основе титановых сплавов, кобальт-хромового сплава, а также сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Как подчеркивают в компании, такие материалы в том числе применяются при создании двигателей и аэрокосмических систем.

«Уход иностранных поставщиков создал дополнительный спрос, который вырос в среднем в два раза за последние годы. Импортозамещение и выпуск в достаточном количестве стали для нас приоритетной задачей. В марте мы получили два регистрационных удостоверения на первичное эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, и сейчас перед нами стоит задача масштабирования и заполнения склада»,— рассказала Вероника Вебер.

ООО «Логикс медицинские системы» зарегистрировано в Новосибирске в 2018 году. Компания в равных долях принадлежит Игорю Красовскому и Андрею Панченко. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 222,9 млн руб., что на 82,4% выше показателя предыдущего года (122,2 млн руб.). Чистая прибыль выросла с 3 млн руб. в 2024 году до 42,8 млн руб. в 2025-м.

Новосибирское предприятие — единственное за Уралом, занимающееся производством детских онкологических имплантатов, отметили в правительстве региона. Компания на первом этапе вложила в реализацию этого проекта более 50 млн руб. На втором этапе производитель намерен привлечь дополнительные средства из Фонда развития промышленности. Протезы новосибирской компании поставляются в более чем 120 российских клиник. В планах предприятия — выход на рынки Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Вьетнама и Индии. В 2026 году организация приступила к первым поставкам в Китай.

По оценке агентства «Петроспектива», специализирующегося на маркетинговых исследованиях, в 2025 году российский рынок имплантируемых протезов суставов и сопутствующих изделий достиг 29,76 млрд руб., увеличившись на 16,62% к уровню 2024 года. В натуральном выражении потребление выросло с 538,46 тыс. до 564,42 тыс. изделий. При этом основной спрос формируют государственные клиники: на них приходится порядка 72% рынка, или 21,52 млрд руб. и 408,19 тыс. изделий в 2025 году.

Доля российских производителей в госзакупках имплантируемых протезов суставов в 2025 году составила около 7,4% в денежном выражении и 10% в натуральном выражении. В числе основных российских производителей: АО «ВНИИНМ» им. академика Бочвара (входит в ГК «Росатом»), ЗАО «Имплант М», ООО «Эндосервис» и «Трек-Э Композит». Структура импорта характеризуется доминированием производителей из Индии и Китая.

«Для компании, которая уже имеет регистрационные удостоверения, серийное производство и опыт поставок в клиники, текущая рыночная ситуация создает хорошее окно возможностей. Даже при планируемом увеличении выпуска до 3 тыс. серийных изделий в год это все еще небольшая доля от общего объема рынка, поэтому потенциал роста здесь скорее ограничивается не емкостью спроса, а способностью производителя масштабировать выпуск, удерживать качество, обеспечивать наличие продукции и стабильно проходить закупочные процедуры»,— считает основатель «Петроспективы» Яна Петренко.

Российские имплантаты заметно дешевле импортных аналогов при сопоставимом качестве, что важно в условиях бюджетных ограничений, говорит управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «Кроме того, после ухода западных брендов многие хирурги прошли переобучение и уже успешно работают с продукцией российских производителей»,— комментирует эксперт.

Растущий спрос на протезы опрошенные аналитики объясняют увеличением доли пожилого населения в России, повышением числа онкологических заболеваний, в том числе у детей, а также СВО. Потребность в эндопротезировании в России составляет минимум 300 тыс. операций ежегодно, при этом фактический объем операций остается ниже потенциальной потребности, говорит Яна Петренко.

Лолита Белова