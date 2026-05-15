Организатора похода оштрафовали за нападение медведя на туристку из Саратова

Елизовский райсуд Камчатского края оштрафовал организатора тура, в котором пострадала туристка из Саратова. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Предприниматель из Тюмени, организовавший поход, после нападения медведя на саратовскую туристку в июле прошлого года получил представление об устранении нарушений. Требования надзорного органа он не выполнил, в связи с чем на него завели административное дело по факту невыполнения законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП). Суд назначил штраф. Сумма не уточняется.

Кроме того, в отношении коммерсанта продолжается рассмотрение уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Туристка из Саратова в составе группы расположилась на ночлег у Мутновской ГеоЭС. Медведь нанес женщине множественные укушенные и скальпированные раны. Пострадавшую лечили в Москве, в Центре хирургии имени Вишневского. Медведя застрелили.

Нина Шевченко