Пермский политех отменил госэкзамены для выпускников

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) отменил государственный экзамен для выпускников всех форм обучения на 2025/2026 учебный год. Речь идет о студентах выпускных курсов по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Информация об этом содержится в соцсетях вуза.

По данным «Ъ-Прикамье», соответствующий приказ был подписан 15 мая. Само решение было принято ученым советом накануне, 14 мая. В документе оно обусловливается «целью практикоориентированности государственной итоговой аттестации».