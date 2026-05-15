Кадетский корпус в Красноярске отправлен на дистант после массового заболевания

У 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя выявили острую кишечную инфекцию. О массовом заболевании сообщило краевое управление Роспотребнадзора, специалисты которого проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

«Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести. У части заболевших выявлена РНК норовируса»,— отметили в ведомстве. Сотрудники Роспотребнадзора отбирают пробы готовой продукции и обследуют работников учебного заведения, которые занимаются приготовлением и раздачей пищи.

По данным Роспотребнадзора, кадетский корпус переведен на удаленное обучение. Всего там обучаются более 500 детей.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, по факту массового заболевания возбуждено уголовное дело.

