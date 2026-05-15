В Перми возбуждено уголовное дело по факту госизмены

УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили сотрудники УФСБ, подозреваемый перевел деньги на криптовалютный кошелек, используемый в целях сбора денежных средств для оказания финансовой помощи украинским вооруженным формированиям.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса РФ (Государственная измена).