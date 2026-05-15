Чистая прибыль «Акрона» по МСФО упала более чем в пять раз

Чистая прибыль «Акрона» по МСФО упала в первом квартале 2026 года в 5,4 раза и составила 2,67 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка при этом снизилась на 22%, до 51,9 млрд руб., показатель EBITDA — в 1,7 раза, до 15,6 млрд руб.

Чистый долг компании вырос на 10%, до 127 млн руб., что во многом обусловлено операциями по выкупу собственных акций и консолидацией активов.

Группа «Акрон» занимается производством минеральных удобрений и добычей горно-химического сырья. Основной ее бенефициар – предприниматель Вячеслав Кантор. По данным на конец прошлого года, бизнесмен контролирует головную компанию — ПАО «Акрон» — через люксембургскую структуру Redbrick Investment S.a.r.l., которой принадлежит 34,16% акций. Еще 11,62% он владеет через АО «Акрон Групп».

Группа «Акрон» объединяет производство удобрений в Великом Новгороде («Акрон») и Смоленской области («Дорогобуж»), а также добывает фосфатное сырье в Мурманской области (СЗФК) и калий в Пермском крае (ВКК). В январе правительство включило ПАО «Акрон» в перечень экономически значимых организаций.