Число пострадавших при атаке БПЛА в Рязанской области возросло до 28

При массированной атаке БПЛА в Рязанской области пострадали 28 человек, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Число погибших не изменилось.

По словам министра здравоохранения Александра Пшенникова, после атаки госпитализированы четверо детей. У одного из них успешно завершилась операция. «В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает»,— заверил господин Пшенников.

ВСУ атаковали Рязанскую область с помощью 99 беспилотников в ночь на 15 мая. Изначально сообщалось о 12 пострадавших при инциденте, из которых семерых доставили в больницу. Жертвами атаки стали четыре человека. Также повреждены два многоэтажных жилых дома, начался пожар на промышленном предприятии. Возбуждено уголовное дело о теракте.