В Волгограде завели дело на предпринимателя после падения рабочего с 12 этажа

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Бизнесмена подозревают в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает региональный следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предпринимателя в Волгограде подозревают в нарушении техники безопасности

Предпринимателя в Волгограде подозревают в нарушении техники безопасности



По оперативным данным, в апреле 2026 года рабочий, выполнявший облицовку фасада здания, сорвался с 12 этажа и погиб. Мужчина не был обеспечен средствами индивидуальной защиты и страховочным снаряжением.

Следствие установило, что погибший работал без заключения трудового договора. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится судебная экспертиза.

Марина Окорокова