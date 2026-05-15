«Казаньоргсинтез» может направить на выплату дивидендов более 5 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам прошлого года на сумму свыше 5 млрд руб. По обыкновенным акциям предлагается выплатить 2,85 руб. на бумагу, следует из данных, опубликованных на сайте раскрытия корпоративной информации.

По привилегированным акциям рекомендованы дивиденды в размере 25 коп. на акцию — всего около 29,9 млн руб.

Нераспределенную часть прибыли компания планирует оставить в распоряжении предприятия.

Также совет директоров рекомендовал установить 29 июня датой, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов.

