Более 21 тыс. жителей Дагестана получили выплаты после паводка

Власти Дагестана выплатили компенсации более чем 21 тыс. жителям, пострадавшим в результате паводка. Об этом на заседании правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов.

По его словам, на выплаты пострадавшим из республиканского бюджета фактически направлено 819 млн руб. Финансовую помощь уже получили 21 тыс. человек.

В правительстве республики также сообщили, что для получения федеральной поддержки в адрес председателя правительства РФ направлено обращение о выделении средств на частичное возмещение расходов регионального бюджета.

Как отметил Магомед Рамазанов, проект соответствующего распоряжения уже согласован и в настоящее время находится на рассмотрении в МЧС России.

