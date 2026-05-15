Многофункциональный зал «Форт Холл» представили на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Многофункциональный зал «Форт Холл» из Ижевска презентовали в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Бизнесу добавили масштаба». О проекте экспертному совету рассказала создатель зала Алина Денисова.

Алина Денисова Фото: Алексей Филинов

«Техническое сердце нашего проекта — передвижная сцена, которая позволяет проводить на площадке мероприятия разного вида. Оборудование позволяет профессиональный звук и свет, экран, видеотрансляции. Предусмотрено гибкое зонирование пространства — если есть запросы на мероприятия с небольшим числом человека»,— рассказала госпожа Денисова.

«Форт Холл» находится в центре Ижевска. Мероприятия можно проводить в различных форматах — от конференций до свадеб. За шесть месяцев — с начала ремонта до открытия — было потрачено более 30 млн руб. Площадь зала выросла с 1,2 до 2,5 тыс. кв. м, максимальное число посетителей увеличилось с 50 до 500 человек. За первый квартал 2026 года было организовано более 100 мероприятий, которые посетило более 6 тыс. гостей. Выручка — 4,8 млн руб. Штат состоит из десяти сотрудников, за исключением нанимаемых ведущих.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.