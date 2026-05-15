Прокуратура через суд потребовала оформить разрешение на сброс сточных вод в Светлограде

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения водного законодательства при эксплуатации системы водоотведения в Светлограде. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, эксплуатация системы водоотведения осуществляется с нарушением природоохранных требований, что приводит к несанкционированному сбросу неочищенных сточных вод в реку Калаус.

В ходе проверки установлено, что уполномоченные лица не приняли меры для получения разрешительной документации на пользование водным объектом в целях сброса сточных вод, несмотря на требования законодательства.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать ответственных должностных лиц обратиться в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края для получения соответствующего разрешения.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В прокуратуре сообщили, что фактическое устранение нарушений находится на контроле.

Валерий Климов