«Тольяттиазот» подвел итоги третьего сезона проекта «Планета ТОАЗиЯ»

«Тольяттиазот» завершил третий сезон масштабного профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ». Обладателем гранта Компании в 1 млн рублей стала школа №41.



Концепция проекта заключалась в раннем профессиональном самоопределении подрастающего поколения, повышении интереса к химии и инженерно-техническим специальностям, а также формировании кадрового резерва отрасли. В соревнованиях, которые длились семь месяцев, принимали участие 12 образовательных организаций Тольятти и муниципального района Ставропольский Самарской области. Каждая школа была представлена командой из 12 учеников восьмых — десятых классов.

Ключевой темой третьего сезона проекта стали востребованные профессии ТОАЗа. С помощью интеллектуально-творческих испытаний школьники демонстрировали свои знания, таланты и командную сплоченность. Этапы проходили в формате популярных шоу и квестов, а также были усилены защитой научно-практических работ, олимпиадой по химии, экодиктантом и конкурсом сочинений. В качестве домашнего задания участники готовили профильные видеопрезентации.

Завершающий, спортивный, этап «Планеты ТОАЗиЯ» и торжественное награждение победителей прошли в ДК «Тольяттиазот». В финальных соревнованиях команды выполняли задания на игровых станциях, преодоление которых было невозможно без владения химической номенклатурой и формулами. Самой спортивной была признана школа №18.

По итогам турнирной таблицы серебряным призером из числа абсолютных победителей третьего сезона проекта «Планета ТОАЗиЯ» и обладателем гранта в 300 000 рублей стала школа села Зеленовки. Третье место заняли ученики школы №75, получив 200 000 рублей на модернизацию кабинета химии или приобретение специализированного оборудования и материалов.

Все участники были награждены наборами для подготовки к единому государственному экзамену по химии.

