Владимир Максимов возглавил Новоаннинский район Волгоградской области

Главой Новоаннинского района Волгоградской области стал Владимир Максимов. Его кандидатуру сегодня согласовали депутаты районной думы, сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: Администрация Новоаннинского района

Владимир Максимов с февраля 2026 года работает в должности замглавы Новоаннинского района. На посту руководителя района он сменит Николая Моисеева.

Господин Максимов родился в 1983 году в Новоаннинском районе. Более шести лет служил в органах внутренних дел РФ. С 2019 года занимал пост главы Полевого сельского поселения. В сентябре 2024 года стал руководить Черкесовским сельским поселением.

Марина Окорокова