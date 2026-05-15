Почти 60 тысяч ИП вели бизнес в Удмуртии в начале года

57 тыс. ИП было зарегистрировано в Удмуртии на начало года, преобладающая часть из них, или 41%, ведут бизнес в сфере торговли. На отрасли строительства и транспорта приходится по 9% таких субъектов, на обрабатывающие производства — 7%. Об этом сообщили в Удмуртстате.

60% ИП — мужчины. Гендерное распределение в розничной торговле практически равное. Представители сильного пола значительно преобладают в области строительства, а также транспортировки и хранения (по 83%), сельского хозяйства (75%) и обрабатывающих производств (66%). Женщин—предпринимательниц в 2,5 раза в сфере образования.

В частности, каждый четвертый рубль в розничной торговле являлся в 2025 году выручкой ИП. Предприниматели перевезли 2,9 млн т грузов (-5% год к году), при этом грузооборот увеличился на 3%. 7% сельскохозяйственной продукции производят ИП и крестьянско-фермерские хозяйства.

По данным налоговых органов, на начало года было зарегистрировано 120,2 тыс. самозанятых, 6,5 тыс. из них — со статусом ИП.