Хобот мамонта вместе сжевать

Около года назад в подвальчике дома по проспекту Ленина, 51 открылось заведение «Поселенцы», позиционирующее себя как «городское кафе», основатели которого (владелец Марина Земляницына и шеф Артем Бугор) постарались ассоциировать его с чем-то аутентично-исконным уральским.

Возможно, с тем, про что еще в советское время поэт Яков Гольдфедиб написал незабвенное:

Жрать захочешь, приди

И в пещеру войди,

Хобот мамонта вместе сжуем.

Наши зубы остры,

Не погаснут костры,

Эту ночь проведем мы вдвоем.

Локация, выбранная для «Поселенцев», вообще-то имеет славу не самого удачного для общепита места. Чего тут только не располагалось в прошлом — от пивных до арт-кафе. И ни одна попытка не оказывалась настолько успешной, чтобы заведение продержалось хотя бы несколько лет. Но, видимо, вера в место, а также в терпение и труд, которые, как известно, все перетрут, у владельцев не ослабевает.

Интерьер «Поселенцев» отсылает нас к древнему человеку, пещерам, Аркаиму, наскальной живописи и вот этому вот всему. Достаточно образно, чтобы проникнуться, и достаточно уютно и незаметно, чтобы не обращать на отделку и мебель лишнего внимания.

Меню здесь занимает страничку коричневой бумаги в формате А3, оборотная сторона — карта напитков, алкогольных (выделяются настойки и авторские коктейли) и не очень.

В названиях блюд частые отсылки к уральским и челябинским топонимам. И пельмени — «Айские» с щукой в соусе из чесночных стрелок (510 руб.), «Таганайские» с индейкой, говядиной и квашеной капустой в перечном соусе (540 руб.), и просто «Уральские» с косулей, овощным рагу и топленой сметаной (640 руб.). И коктейли — «Аркаим», «Малахит», «Уральские Бали».

И грузди тут уральские, и форель с сигом и судаком — локальные, местной добычи, и есть даже салат «Уралье», но почему-то с мясом крабов и красной икрой (690 руб.).

Впрочем, себе «на разогрев» я взял другой салат — «с томленым ягненком, картофелем из костра, брусничным соусом и тертым орехом» (790 руб.). Ожидал увидеть салатную версию мяса, разваливающегося от томления на волокна, картошечки и под соусом, дающим ягодную кислинку.

Салат с томленым ягненком, картофелем из костра, брусничным соусом и тертым орехом (790 руб.)



Реальность оказалась несколько иной. Вместо томлено-разварного мяса — что-то холодное и сыровяленое, в виде тонких слайсиков, словно из магазинной нарезки. Плюс маринованная редиска, пара капель брусничного соуса, и целая шуба из зелени (салат, шпинат и так далее) в чем-то цезарно-майонезном в виде заправки, и под этим всем полторы еле теплых картофелины, подпеченных, но без явных следов «костра». Ореха же я вообще не почувствовал. Никакого. Зато было полно не указанной в меню красной икры.

Впрочем, порция большая, собранное блюдо в целом не способно отравить. Ну а «ваши ожидания — это ваши проблемы», как говорил Андрей Аршавин. Или вы икрой в салате недовольны?

Мозговые косточки с Приуралья (690 руб.)



Разочаровала и горячая закуска — мозговые косточки с Приуралья (690 руб.). Внешне идеально поданное. Но на деле желе, что внутри косточки, оказалось грубоватым и с откровенным избытком соли.

Из супов выбрал Уральские «толстые» щи с говядиной и пшеном (590 руб.). Щи, поданные на кружочке из березы в компании крынки сметаны и булочки хлеба, были чудо как сытны и хороши. Хотя опять-таки — вместо нормальной разварной говядины какие-то кусочки тонких слайсиков чего-то сырокопчено-вяленого. И пшена было в гомеопатическом количестве. Но капуста, картошка и сметана сделали свое доброе дело. И опять стоит отметить размер порции — в принципе, тут можно наесться, даже не заказывая полный обед, а любым единичным блюдом.

Уральские «толстые» щи с говядиной и пшеном (590руб.)



Спасло ситуацию казачье жаркое из трех видов мяса с печеным картофелем и соусом из печеных овощей (880 руб.). Идеальная подача в тарелке-горшочке, идеальное мясо — как раз-таки разваливающееся на волокна на языке. Пропеченная картошка, густой соус-подлива, укропчик… И снова большая (420 гр.) порция, хватит на двоих.

Казачье жаркое из трех видов мяса с печеным картофелем и соусом из печеных овощей (880руб.)



Из напитков пришелся по вкусу лимонад с бузиной и лавандой (290 руб.).

«Поселенцы» местечко интересное. После первого визита его, несмотря на отдельные неудачи, хочется распробовать еще. Благо остались неосвоенными пельмени, рыбные блюда и местные лепешки-ляпуны. Однако полноценный обед обойдется вам в 3-4 тыс руб., и это без алкоголя. Впрочем, порции тут такие, что можно все делить на двоих. Как древние парочки, в пещере возле костра.

Дмитрий Моргулес