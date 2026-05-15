Угрозу БПЛА объявили в Астраханской области

Опасность атаки БПЛА объявили в Астраханской области. Такое сообщение пришло от РСЧС.

Граждан просят сохранять спокойствие. Не выходите на открытые участки на улице, укройтесь в ближайшем здании. Если вы дома, отойдите от окон. Выключите свет, газ, воду и пройдите в комнату с несущими стенами.

В регионе ограничена работа мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112.

В это же время отбой угрозы беспилотников объявили в соседней Волгоградской области. Соответствующее оповещение появилось в приложении МЧС.

Нина Шевченко