В Ставрополе семь автобусных маршрутов перевели на регулируемый тариф

В Ставрополе семь маршрутов общественного транспорта переведены на регулируемый тариф. Изменения затронули преимущественно дачные направления. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На регулируемый тариф переведены автобусные маршруты №16, 16А, 19м, 20, 25, 27 и 28. Теперь стоимость проезда на этих направлениях будет устанавливать региональная тарифная комиссия. По словам мэра, решение позволит снизить риски необоснованного роста цен, сохранить действующие льготы для пассажиров и усилить контроль за качеством перевозок.

Как отметил Иван Ульянченко, большинством указанных маршрутов пользуются жители садовых товариществ и дачники. В администрации города сообщили, что Ставрополь стал первым муниципалитетом региона, который инициировал перевод дачных маршрутов на регулируемый тариф. Ранее такие направления считались малорентабельными для перевозчиков из-за низкой прибыльности.

До конца 2026 года власти Ставрополя планируют перевести на регулируемый тариф еще три автобусных маршрута. Кроме того, муниципалитет подготовил перечень мероприятий по обновлению подвижного состава для участия в конкурсном отборе на получение федерального и краевого финансирования в рамках программы «Развитие общественного транспорта» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По данным администрации, в настоящее время в Ставрополе действует 55 автобусных маршрутов, а ежедневные пассажирские перевозки обеспечивают более 670 транспортных средств.

Валерий Климов