На Ставрополье раскрыли разбой и изнасилование 20-летней давности

В Левокумском округе Ставропольского края предъявлено обвинение 55-летнему жителю соседнего региона в разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), изнасиловании несовершеннолетней (п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ), совершенные 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Задержать фигуранта получилось за счет применению современных методов исследований: на одежде потерпевшей удалось выявить ДНК-профиль неизвестного лица, который совпал с имевшимися в массиве данных генетическими образцами.

По версии следствия, в августе 2004 года обвиняемый проник в дом одного из предпринимателей в с. Урожайном, избил его и работника, под угрозой применения оружия потерпевший отдал нападавшему 97 тыс. руб. После из магазина потерпевшего фигурант забрал товары и наличные на общую сумму 11 тыс. руб., а из машины предпринимателя — магнитолу и паспорт.

«Кроме этого, обвиняемый избил и совершил противоправные действия в отношении 15-летней местной жительницы», — отметили в ведомстве.

Вина фигуранта подтверждается совокупностью собранных СКР доказательств, в том числе признательными показаниями, заключениями проведенных экспертиз, а также протоколами предъявлений для опознания.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн