«Татнефть» готова нарастить добычу нефти при увеличении квот ОПЕК+

Компания «Татнефть» заявила о готовности увеличить объемы добычи нефти в случае роста квот в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на главу компании Наиля Маганова.

По словам господина Маганова, ограничения не позволяют наращивать производство, однако при смягчении условий компания способна оперативно увеличить добычу.

В прошлом году «Татнефть» уже увеличила добычу нефти на 2% — до 27,8 млн тонн, а добычу газа — на 4,6%, до 911 млн кубометров.

