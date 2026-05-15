Philip Morris обвинили в нацеленности новой рекламы Marlboro на молодежь

Антитабачные активисты обвиняют компанию Philip Morris International (PMI) в стремлении привлечь молодежь из-за новой глобальной рекламной кампании Marlboro, сообщает The Guardian.

Кампания I AM Marlboro («Я — Marlboro»), о которой идет речь, включает в себя рекламные щиты, телевизионную рекламу и контент в интернете. По мнению многих экспертов в области рекламы, сообщает газета, кампания представляется направленной на молодежную аудиторию. В частности, на Филиппинах кампания включает в себя предложение принять участие в конкурсе ивыиграть скутер. В Индонезии рекламные ролики показывают молодых людей,занимающихся скалолазанием или репетирующих выступление на рок-концерте.

Ранее PMI объявляла, что намерена прекратить продажу традиционных сигарет, перейдя на менее вредные альтернативы, а генеральный директор Яцек Ольчак заявлял, что «сигаретам место в музее». Однако, как заявили активисты, учитывая общий стиль и посыл рекламы, PMI, напротив, «лицемерно нацелилась на привлечение более молодых потребителей». «Нельзя утверждать, что сигареты должны находиться в музее, одновременно запуская глобальную кампанию, цель которой — сделать сигареты Marlboro неотъемлемой частью самовосприятия молодежи»,— заявил Марк Херли, вице-президент организации Campaign for Tobacco-Free Kids.

В PMI, в свою очередь, подчеркивают, что рекламная кампания, так же как и сама продукция, нацелены исключительно на взрослую аудиторию. Представитель компании подчеркнул, что в первом квартале 2026 года 43% чистой выручки было получено от бездымной продукции, в то время как на момент объявления о переходе на менее вредное производство этот показатель был практически нулевым.

