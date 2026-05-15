В ПФО более 80% жителей положительно оценивают межнациональные отношения

В Приволжском федеральном округе более 80% жителей положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Об этом сообщил полпред президента России в ПФО Игорь Комаров на пленарном заседании «Россия — Исламский мир» в Казани.

Он отметил, что устойчивость общественных отношений в округе сохраняется даже на фоне внешнего информационного давления, а уровень внутренней сплоченности остается стабильным. По его словам, ключевую роль в этом играют традиционные ценности и многовековой опыт единства многообразия.

Господин Комаров также подчеркнул, что Казань является одной из ключевых площадок диалога культур и религий.

Анна Кайдалова