В Челябинске возбудили уголовное дело из-за падения штукатурки на коляску с ребенком

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения со стены многоквартирного дома штукатурки, которая в итоге попала в коляску с ребенком, которому понадобилась медицинская помощь.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что факт происшествия был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. Во время прогулки с коляской возле одного из омов по улице Тернопольской, что в центре Челябинска женщина услышала громкий хлопок и заметила падающий кусок штукатурки. Она успела сместить коляску, однако штукатурка все равно попала на нее в области грудной клетки ребенка, задев также его руку и плечо. Младенцу потребовалась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). «Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, запрошена документация по содержанию и ремонту фасада дома, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,—сообщают в пресс-службе регионального управления СК.

Дмитрий Моргулес