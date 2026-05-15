У бывшего главы отделения Соцфонда в Дагестане изъяли активы на 310 млн рублей

Буйнакский районный суд Дагестана изъял по иску прокуратуры активы бывшего руководителя Буйнакского отделения Социального фонда России и его семьи. В доход государства обратили имущество общей стоимостью свыше 310 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Надзорное ведомство подало иск после проверки доходов чиновника и его семьи. Выяснилось, что с 2009 по 2024 год доход главы отделения Соцфонда, его супруги и сестры составил около 11 млн руб. При этом в 2019-2024 годах они купили имущество кадастровой стоимостью 78 млн руб. Рыночную стоимость оценили примерно в 317 млн руб.

Чиновник во время заседания не смог подтвердить законное происхождение средств. После этого суд конфисковал у него шестиэтажное нежилое здание, два земельных участка и квартиру. На все эти объекты наложили арест и запрет на совершение регистрационных действий.

Никита Черненко