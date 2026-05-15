Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» (MOEX: SNGS) рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,85 руб. за обычную и привилегированную акцию, следует из материалов компании на сайте раскрытия информации. Акционеры рассмотрят этот вопрос на собрании 26 июня. Инвесторы могут купить акции для получения дивидендов до 16 июля. Текущая дивидендная доходность обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» — около 4,4%, привилегированных — 2,1%

«Сургутнефтегаз» направит на дивиденды часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 36,9 млрд руб. Компания придерживается не типичной дивидендной политики, а опирается на устав. Общая сумма на префы составляет 10% от чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала. Базой выплат остается чистая прибыль по РСБУ.

«Сургутнефтегаз» продолжает выплачивать акционерам высокие дивиденды даже после введения санкций в 2022 году. У компании есть большой объем накопленной валюты, размещенный преимущественно на депозитах в долларах.

По итогам 2025 года «Сургутнефтегаз» получил чистый убыток в размере 251,2 млрд руб. Годом ранее, в 2024 году, чистая прибыль компании составляла 923,3 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности по РСБУ. Большинство показателей в отчете не раскрываются.