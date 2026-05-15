Нейросеть стали применять для описания флюорограмм в Саратовской области

В Красноармейской районной больнице для описания флюорограмм начали применять искусственный интеллект (ИИ). В региональном минздраве отмечают, что технологии позволили ускорить анализ снимков и минимизировать ошибки интерпретации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Саратовской области Фото: Минздрав Саратовской области

На оборудовании, поступившем в медучреждение, за последние пять месяцев провели порядка 15 тыс. исследований. В ходе скрининга выявлено 30 случаев патологий. Метод позволяет диагностировать туберкулез на излечимой стадии.

Изначально программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана только до 2025 года. Однако президент России продлил ее до 2030.

Нина Шевченко