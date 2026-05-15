Худруком ансамбля им. Моисеева назначен Александр Тихонов
Народный артист России Александр Тихонов назначен художественным руководителем Государственного академического ансамбля народного танца (ГААНТ) имени Игоря Моисеева. Об этом сообщила глава министерства культуры Ольга Любимова в Telegram-канале.
Предыдущий худрук ансамбля Елена Щербакова назначена президентом ГААНТ. Госпожа Щербакова занимала пост руководителя ансамбля с 2011 года.
Александр Тихонов родился в 1985 году в Москве. До 1998 года учился в Московской государственной академии хореографии. В том же году поступил в училище при ГААНТ. В 2000 году господин Тихонов стал артистом ансамбля. В 2012-м удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020-м — народного артиста.