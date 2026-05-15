Суд в Астрахани отказал войсковой части во взыскании 760 тыс. руб. ущерба со срочника

Трусовский районный суд Астрахани отказал командиру войсковой части Минобороны РФ в иске к военнослужащему о взыскании ущерба в 760 тыс. руб. за ДТП, ограничив сумму 4 тыс. руб. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения, сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, военнослужащий срочной службы, управляя автомобилем «Урал», стал виновником аварии. Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил иск пострадавшей в ДТП стороны и взыскал с Минобороны РФ 759,9 тыс. руб. материального ущерба.

После этого командир войсковой части, где служил срочник, обратился в суд в порядке регресса. Первая инстанция установила, что ответчик проходил срочную службу, не являлся материально ответственным лицом и не допускал умышленных противоправных действий. В соответствии со ст. 4 закона «О материальной ответственности военнослужащих» (№ 161-ФЗ от 12 июля 1999 года) ответственность срочника ограничена размером его денежного довольствия. При месячном окладе в 2 тыс. руб. максимальная сумма взыскания не может превышать двухмесячный доход.

В апелляционной жалобе командир части настаивал на возмещении полного ущерба в размере 759,9 тыс. руб. Однако судебная коллегия по гражданским делам признала эти доводы необоснованными, подтвердив, что без статуса материально ответственного лица и при отсутствии умысла или состояния опьянения материальная ответственность военнослужащего по призыву законом ограничена. Жалоба в апелляции не устояла. Военнослужащий должен заплатить 4 тыс. руб.

Марина Окорокова