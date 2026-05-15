Жителю Алтая присудили 20 лет за захват заложницы и стрельбу по силовикам

К 20 годам заключения суд приговорил жителя Барнаула (Алтайский край) за захват заложницы и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остаток срока — в исправительной колонии особого режима, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По материалам ведомства, в октябре 2024 года обвиняемый, имеющий судимость за кражи, не явился в исправительный центр, и его объявили в розыск. В декабре того же года силовики установили местонахождение злоумышленника. Тот жил в шалаше, который построил в лесном массиве рядом с поселком Борзовая Заимка. При попытке задержания злоумышленник взял в заложницы жену, пришедшую его навестить, и несколько раз выстрелил из ружья в правоохранителей. Ранения получили сотрудник УФСИН и полицейский

Применив оружие, силовики обезвредили стрелка. Следователи предъявили ему обвинение по ст. 206 УК РФ (захват заложника) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Илья Николаев