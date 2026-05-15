Экс-главврача курганского наркодиспансера оштрафовали за превышение полномочий

Курганский городской суд признал виновной бывшего главного врача ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» в превышении должностных полномочий, злоупотреблении ими, а также в растрате имущества (п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 900 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.

Суд установил, что в 2019-2023 годах главврач неоднократно требовала от подчиненных передавать ей их премии. Таким образом сотрудница диспансера смогла получить 400 тыс. руб. Кроме того, она присвоила себе служебный ноутбук. Помимо основного наказания, фигурантке запретили исполнять функции работодателя на два года. Приговор в законную силу не вступил. Гражданский иск удовлетворен. Денежные средства конфискованы.

Виталина Ярховска