Суд арестовал обвиняемого в оправдании терроризма подростка

СУ СКР по Пермскому краю в отношении 16-летнего жителя Прикамья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с октября 2025-го по январь 2026 года несовершеннолетний житель Пермского края 2009 года рождения, являясь администратором канала в одном из мессенджеров, опубликовал сообщения с пропагандой терроризма. Подросток разместил видеозаписи и фотоматериалы с информацией, направленной на формирование у читателей идеологии терроризма, убежденности в привлекательности и допустимости террористической деятельности.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Пермскому краю. В отношении фигуранта судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.