Глава «Татнефти» рассказал о планах нарастить добычу в 2026 году

«Татнефть» (MOEX: TATN) намерена увеличить добычу сырья в 2026 году, заявил гендиректор компании Наиль Маганов. По его словам, у «Татнефти» есть необходимые производственные мощности и технические возможности для наращивания производства.

Господин Маганов при этом пояснил, что итоговые объемы добычи напрямую зависят от квот, установленных ОПЕК+. «Сколько разрешат добывать, столько и будет... Мы очень надеемся, что разрешат добывать больше, чем было в прошлом году. И мы способны эту задачу выполнить»,— сказал он на XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» (цитата по ТАСС).

По итогам 2025 года «Татнефть» уже увеличила добычу нефти на 2% — до 27,83 млн т. «Татнефть» — одна из крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер «Татнефти» — Республика Татарстан (34%).