Судейскому сообществу Прикамья представили нового зампреда краевого суда

Новый заместитель председателя Пермского краевого суда Оксана Кориновская будет курировать работу административной коллегии. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда. Сегодня госпожу Кориновскую представили судейскому сообществу региона.

Оксана Кориновская родилась в 1979 году в городе Дегтярске Свердловской области. В 2002 году окончила Уральскую государственную юридическую академию. Стаж работы по юридической профессии — 22 года, в должности судьи — 13 лет. Последняя должность — судья Свердловского областного суда.

12 мая 2026 года указом президента РФ госпожа Кориновская назначена на должность заместителя председателя Пермского краевого суда на шестилетний срок полномочий.