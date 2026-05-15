Малый космос выводят на сближение

Госкорпорация «Роскосмос» выстраивает новую модель взаимодействия с частными технологическими компаниями и независимыми разработчиками. Одной из площадок кооперации должна стать рязанская «Аэрокосмическая инновационная долина» (АКИД), где 14 мая прошла пилотная питч-сессия резидентов. Организаторы рассчитывают сделать этот формат регулярным и использовать его для отбора перспективных команд.

В мероприятии приняли участие заместитель гендиректора «Роскосмоса» Борис Глазков, генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и член научно-технического совета АКИД Сергей Коротков, гендиректор фонда «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) Вадим Медведев, губернатор Рязанской области Павел Малков, сенатор Игорь Мурог, а также представители Госдумы, деловых объединений и компаний-резидентов.

Основной темой пленарной сессии стала кооперация крупных промышленных заказчиков с небольшими технологическими компаниями, а также коммерциализация разработок в аэрокосмической отрасли.

Как пояснил Борис Глазков, «Роскосмос» намерен активнее привлекать частные проекты и внешние команды, способные не только разрабатывать ракетно-космическую технику, но и выводить ее на рынок. По его словам, госкорпорация «долгое время жила в парадигме производства всего у себя», что «местами привело к снижению конкурентоспособности изделий».

Представители ОАК, НТИ и деловых объединений говорили о необходимости перехода от опытных образцов к серийному производству. Участники дискуссии сошлись во мнении, что при сильной инженерной и научной школе российская высокотехнологичная отрасль традиционно испытывает сложности с выводом разработок на рынок.

Практической частью мероприятия стала пилотная питч-сессия, организованная совместно с «Роскосмосом». В ней приняли участие около 15 резидентов АКИД, которые представляли решения для обработки данных дистанционного зондирования Земли, робототехники, лазерной связи, навигации и цифрового картографирования, а также технологии для беспилотных систем, водородной энергетики и компонентов ракетно-космической техники.

После презентации разработки обсудили сотрудники предприятий отрасли, в том числе входящих в контур «Роскосмоса». Часть представителей госкорпорации подключалась по видеосвязи.

В АКИД рассчитывают стать оператором между крупными заказчиками и небольшими технологическими компаниями. Требования госкорпораций планируется учитывать при развитии резидентской базы.

«Пилот на то и существует, чтобы две стороны встретились, услышали друг друга, а мы дальше уже как оператор эту историю подкорректировали и реализовали»,— пояснил “Ъ” гендиректор управляющей компании АКИД Павел Новицкий.

По его словам, в долине сознательно отказались от модели, при которой инфраструктура создается заранее, а резиденты подбираются уже после ввода площадей: «Мы пошли не от инфраструктуры к проектам, а от проектов к инфраструктуре».

Заявки новых резидентов рассматриваются научно-техническим советом, в состав которого входят представители профильных отраслей. АКИД проводит такие советы раз в один-два месяца, по итогам которых статус резидента получают от 5 до 15 компаний.

Часть участников впоследствии покидает проект из-за невыполнения заявленных дорожных карт. Формат питч-сессий планируется адаптировать под запросы конкретных заказчиков. Предполагается, что крупные компании будут формулировать технологические запросы, а долина — подбирать под них существующие команды и перспективные разработки. Первые итоги пилотного отбора планируется подвести позднее.

Дмитрий Сотак