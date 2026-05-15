Подростка из Ставрополья обвинили в покушении на диверсию

В Новосибирской области задержали 17-летнего уроженца Ставропольского края. Его обвиняют в покушении на диверсию, сообщили в пресс-службе СКР. С фигурантом проводят следственные действия.

По данным следствия, подростку написал неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он предложил несовершеннолетнему совершить поджог на железнодорожной станции Инская.

14 мая юноша пришел на станцию и попытался поджечь стоящий на путях вагон с грузом, но сила горения оказалась недостаточной. После этого подросток понял, что совершает преступление, и сообщил об этом полицейским.

