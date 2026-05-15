Воронежу перечислят 258 млн на размещение и питание переселенцев

«Ъ-Черноземье» ознакомился с проектом постановления о распределении трансферта в размере 257,7 млн руб. из бюджета Воронежской области в городскую казну Воронежа. Средства направят на компенсацию расходов, связанных с размещением и питанием переселенцев — «граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения».

В проекте документа указано, что источником финансового обеспечения трансферта являются зарезервированные средства Воронежской области. Также в пояснительной записке отмечается, что принятие постановления не приведет к дополнительному расходованию средств регионального бюджета и не повлечет «наступления отрицательных последствий для граждан».

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что правительство РФ дополнительно направит 2 млрд руб. на обеспечение жильем переселенцев из закрытых в конце 2025 года приграничных районов Белгородской области. Средства из федерального бюджета получат семьи из семи округов.

Денис Данилов