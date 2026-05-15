Кассация утвердила 8,5 строгача экс-главе ИК в Саратове за взятки от осужденных

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор экс-начальнику саратовской ИК-10 Владиславу Зизевскому. Бывший руководитель исправительного учреждения получил 8,5 лет колонии строгого режима за систематическое получение взяток от заключенных (ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что офицер предоставлял осужденным за взятки нелегальные послабления режима, фиктивно трудоустраивал их на выгодные должности в центр трудовой адаптации и даже разрешал отпуска с выездом за пределы колонии. Один заключенный заплатил ему суммарно 44 тыс. руб., другой - 390 тыс. руб., указано в акте суда. Также он получил 48,46 тыс. руб. за возможность хранения на территории колонии сырого мяса, указано в апелляционном определении. Кроме того, Зизевский получил 195 тыс. руб. от представителя ООО «Кристалл» за ускорение выполнения работ по договору с ФКУ ИК-10.

Ленинский райсуд Саратова приговорил майора внутренней службы к реальному лишению свободы, дополнительно назначив штраф 1,95 млн руб., четырехлетний запрет на работу в правоохранительных органах и лишение спецзвания. Апелляция ранее уже признала это решение законным, теперь с ним согласился и кассационный суд.

Нина Шевченко