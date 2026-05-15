Пятерым жителям Челябинской области дали 47 лет за поджог на железной дороге

Челябинский областной суд признал виновными пятерых местных жителей в покушении на совершение диверсии и диверсии (ч. 1, 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281, ч. 1 ст. 281 УК РФ). В общей сложности их приговорили к 47 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

УФСБ установило, что в декабре 2022 года по заданию иностранного куратора подельники подожгли объекты транспортной инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги. После они совершили попытку новой диверсии.

Одному из соучастников назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, второй — шести. Еще двоих приговорили к восьми годам заключения. Организатор преступления получил 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Отбывать наказание осужденные будут в колониях общего и строгого режимов. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска