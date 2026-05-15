«Ягненка» Шагала выставили на торги

Работу Марка Шагала за $2 млн выставят на торги в Москве. Речь идет о рисунке «Ягненок. Сцена из еврейского местечка». Работа была создана не позднее 1929 года и выполнена гуашью и чернилами на бумаге. В центре композиции — характерные для Шагала сцены еврейского местечка: жертвенный ягненок, петухи и фигуры людей на фоне провинциального пейзажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московский аукционный дом Фото: Московский аукционный дом

Работа впервые будет представлена в России — ранее она находилась во французских частных коллекциях, рассказал “Ъ FM” основатель Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий:

«Подлинные картины Шагала, по большому счету, довольно редки в нашей стране, поэтому являются особым предметом вожделения у собирателей искусства начала XXI века. При этом встречаются вещи гораздо более позднего периода — 60–80-х годов прошлого столетия. А 20-е вообще редки на мировом рынке.

Сейчас, в связи с политической ситуацией и введенными против России санкциями, вывоз предметов из Европы практически невозможен.

"Ягненок" Шагала — это важная картина, хотя у нее и относительно небольшой формат. На полотне сконцентрированы все наиболее волнующие художника темы: провинция, еврейские местечки и роль еврейского народа, жертвенную часть которого автор пытается выразить в изображении агнца и петухов. Мы видим, как только недавно ставший свидетелем Гражданской войны и уехавший в относительно благополучный Париж Шагал продолжает думать о России.

Он понимает, что, с одной стороны, оставил страну, возможно, навсегда, но судьба, традиции, история этих мест по-прежнему продолжают интересовать его. Забавный момент: по-французски ягненок — это mouton, и через несколько десятилетий бароны Ротшильды пригласят Шагала делать этикетку для вина Mouton Rothschild, "Ягненок Ротшильдов"».

Впрочем, арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич считает, что $2 млн за рисунок Шагала — это слишком высокая оценка:

«Вообще Московский аукционный дом — абсолютный лидер отечественного аукционного и антикварного рынка, постоянно проводит торги и ставит рекорды. На этот дом, считающийся хедлайнером, ориентируется весь рынок. И все, что происходит там, вызывает отзвук в сердцах отечественных антикваров и собирателей, даже в какой-то степени устанавливает тренды. Что касается конкретно этого аукциона, конечно, подбор авторов впечатляет — это первые имена из русской истории искусств.

Топ-лот, которым является гуашь Шагала, — это, если говорить с профессиональной точки зрения, даже не картина, а рисунок. Потому что гуашь — это рисовальная техника. С моей точки зрения, $2 млн за гуашь 1929 года (не самый ранний период творчества Шагала) — многовато. Но тут, конечно, что рынок скажет. Как всегда говорят коллекционеры: "Я хочу эту работу и заплачу столько денег, сколько у меня сейчас есть".

Так что, если у кого-то завалялись лишние 2 млн, почему бы не отдать их за Шагала».

Помимо авангардиста, на торги выставят работы Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Петра Кончаловского и Бориса Кустодиева. Одной из главных российских работ станет картина Ильи Репина «Митрополит Филипп, изгоняемый опричниками из церкви». Ее предварительно оценивают в 65 млн руб. Общая стоимость всех лотов каталога превышает 2 млрд руб. Торги пройдут в Московском аукционном доме 24 мая.

Андрей Дубков