Возникший после атаки БПЛА пожар на промпредприятии Рязани локализовали

Пожар на территории промышленного предприятия в Рязани, возникший после атаки БПЛА, удалось локализовать. Об этом сообщил оперштаб региона в «Максе». Точную площадь распространения огня в ведомстве не привели.

Региональный Роспотребнадзор провел замеры воздуха на месте ЧП. «Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов»,— приводит оперштаб детали заключения. При этом состояние воздуха в Рязани продолжают контролировать.

В ночь на 15 мая ВСУ с помощью 99 беспилотников атаковали Рязанскую область. Погибли четыре человека, включая ребенка, еще 12 пострадали. Также повреждены два многоэтажных жилых дома. Возбуждено уголовное дело о теракте.