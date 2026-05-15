В первом квартале чистый убыток «Делимобиля» снизился почти на 20%

Чистый убыток сервиса аренды автомобилей «Делимобиль» за I квартал года сократился на 18% относительно аналогичного периода в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выручка компании за указанный период выросла на 14% год к году, до 6,6 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился до 922 млн руб. (+8% год к году). Чистый долг «Делимобиля» составил 29,9 млрд руб. Как сообщила пресс-служба сервиса, число проданных минут в расчете на автомобиль увеличилось на 51% год к году.

В конце прошлого года «Делимобиль» обновил стратегию сервиса, акцентировав внимание на доступности сервиса для пользователей, жестком контроле себестоимости и увеличении утилизации автопарка. «Результаты первого квартала доказывают, что наша новая стратегия... работает идеально»,— заявил основатель и генеральный директор компании Винченцо Трани.