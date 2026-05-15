Лавров анонсировал строительство новых блоков АЭС в Индии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с индийской стороной предоставление новой площадки для строительства нескольких блоков атомной электростанции (АЭС) в республике. Глава российского МИДа находится в Нью-Дели с рабочим визитом.

Строительство новых блоков АЭС позволит «значительно укрепить энергетическую безопасность Индии», сказал господин Лавров журналистам, передает «РИА Новости». Детали проекта министр не раскрыл.

Россия и Индия совместно строят АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад на юге республики. Первый и второй блоки действуют с 2016-2017 годов. Всего проект предполагает создание шести блоков, строительство четырех новых продолжается. Проектированием станции и поставкой оборудования занимается «Атомэнергопроект» (дочернее предприятие «Росатома»).