Tehran Times: США официально отвергли план Ирана по урегулированию

США официально отклонили предложенный Ираном 14-пунктный план урегулирования конфликта, сообщает иранская газета Tehran Times. Документ предусматривал сначала полное и немедленное прекращение огня на всех фронтах, затем переход к обсуждению ядерной программы Ирана.

Иран передал этот план США в начале мая через дипломатические каналы. В случае положительного ответа Тегеран был готов сразу же приступить ко второму этапу переговоров. Однако Белый дом в официальном ответе подчеркнул неприемлемость всех предложений из документа и продолжил давление на Иран в отношении ядерной программы, передает ТАСС.

10 мая Иран отреагировал на разработанный США план урегулирования на Ближнем Востоке. В своем ответе, по данным WSJ, иранская сторона отказалась от демонтажа своих ядерных объектов. Президент США Дональд Трамп назвал реакцию Тегерана неприемлемой и рассмотрел возможность возобновления боевых действий.