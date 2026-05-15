Экс-заместителю мэра Троицка не стали менять приговор за взяточничество

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор бывшему заместителю главы Троицка Андрею Андрееву по делу о получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в феврале-августе 2024 года Андрей Андреев, исполняя обязанности главы Троицка, получил 50 тыс. руб. от местного жителя. После сотрудник мэрии дал распоряжение директору МБУ «Центр досуга города Троицка» устроить взяткодателя на должность администратора парка культуры и отдыха имени Николая Томина.

Троицкий городской суд в январе этого года приговорил Андрея Андреева к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Кроме того, на два года и 10 месяцев ему запрещено занимать должности в органах местного самоуправления. Фигурант подал апелляционную жалобу, но облсуд не стал смягчать наказание. Плюсом у экс-заместителя мэра Троицка конфисковали сумму взятки в доход РФ.

Андрея Андреева задержали в марте прошлого года.

Виталина Ярховска