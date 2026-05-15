Губернатор Кузбасса установил сроки строительства жилья и темпы обновления сетей

Застройщики Кемеровской области должны сократить цикл строительства жилых домов до 1 тыс. дней. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк по итогам заседания расширенной коллегии по строительству и ЖКХ.

«Для этого важно исключить процедурные проволочки, активно внедрять цифровое сопровождение объектов»,— считает глава региона. В числе других задач он назвал обновление не менее 2,5% коммунальных сетей в области в год.

В 2025 году в Кузбассе было сдано 1,1 млн кв. м жилья. Сокращение по сравнению с 2024-м составило 1,5%. В первом квартале 2026 года этот показатель составил 131,3 тыс. кв. м (минус 11,1% к аналогичному периоду 2025-го).

По данным министерства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кузбасса, на конец 2025 года ветхими в регионе являлись 22% тепловых сетей. Износ водопроводных и канализационных сетей достиг примерно 50%.

Валерий Лавский