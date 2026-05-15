Осужденный за взятку ФСБ на 18 млн рублей не смог выйти по УДО

Волжский районный суд Самарской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова. Он был осужден за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) при передаче 18 млн рублей сотруднику ФСБ. Об этом прокуратура сообщила в пятницу, 15 мая.

На судебном заседании представитель самарской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях настаивал на отказе. Поводом послужили неоднократные нарушения режима и дисциплинарные взыскания, которые Карпов получил за время заключения в исправительной колонии № 26 в селе Спиридоновка.

Приговор был вынесен Кировским районным судом Самары в мае 2024 года. Экс-президент МФК «Динамо-Самара» получил шесть лет колонии строгого режима. Преступление он совершил в феврале 2022 года в ресторане ТЦ «Вива Ленд», выступая в качестве представителя крупнейшей в регионе перевалочной нефтебазы ООО «Межотраслевое объединение ТНП».

Соучастниками Игоря Карпова стали исполнительный директор компании Василий Ермаков и бывший заместитель гендиректора ООО «ТД Брент» Денис Зубов — сын заместителя министра МВД РФ Игоря Зубова. Деньги предназначались силовику за покровительство бизнесу.

В итоге Василий Ермаков получил срок за дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а Денис Зубов, как и Игорь Карпов, — за посредничество. Все трое осуждены на сроки от шести до восьми лет колонии. При этом бывший президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» избежал штрафа, тогда как его подельники обязаны выплатить от 18 до 36 млн рублей.

Георгий Портнов