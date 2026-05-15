Стала известна предварительная причина гибели парашютиста на Ставрополье

Парашютист, погибший во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае, предварительно ввел основной парашют на слишком низкой высоте. Об этом ТАСС сообщил один из спортсменов, знакомый с обстоятельствами происшествия.

По его словам, версия об отказе парашютной техники не рассматривается. Собеседник агентства отметил, что запасной парашют раскрылся штатно, а оборудование во время прыжка сработало без технических сбоев. Причины действий спортсмена пока неизвестны.

Источник также подчеркнул, что современные парашютные системы имеют несколько уровней резервирования, а случаи технических неисправностей происходят редко. По его словам, к работе оборудования претензий нет.

Ранее в оперативных службах региона сообщали, что погибшему было 54 года. Мужчина приехал из Луганска, являлся ветераном специальной военной операции и имел опыт парашютных прыжков. На его счету было более 40 прыжков.

По данным Южной транспортной прокуратуры, трагедия произошла при выполнении тренировочного прыжка с воздушного судна, вылетевшего с посадочной площадки «Русская» в Шпаковском районе Ставропольского края. По факту происшествия проводится проверка.

